性侵10歲養女 退休男罪成候懲

【本報訊】退休男廚師被指約10年前起5度強迫其妻子的10歲養女替他手淫，並於前年因小事與妻子爭執疑出手襲擊妻子，事主意圖阻止時疑遭該漢扯頭髮及「叉頸」，他更疑𢱑向事主陰道。該漢早前否認向16歲以下兒童作猥褻行為及普通襲擊等7罪，經審訊後區院法官葉佐文昨裁定被告7罪均罪成。法官先提取事主的創傷評估報告及被告的心理報告，並押後至11月6日判刑，期間被告須還押。

代號T.S.I.的被告（69歲）已退休，他被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為、一項普通襲擊及一項非禮罪。控罪指被告於2013年9月至2014年9月期間5度在上水單位向當時10至11歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為，並於2021年11月23日在同一地點襲擊及非禮Ｘ。被告妻子Ｙ為Ｘ的養母，Ｙ帶着Ｘ嫁予被告並同居於涉案單位。

Ｘ早前供稱首次事件她正就讀小五，當晚只有她及被告在家，她當時替被告化妝，被告突掏出陽具要Ｘ幫他手淫，Ｘ照做至被告射精，期間被告曾摸Ｘ的臀部及大腿。Ｘ指直至2014年9月，被告以同樣手法4度逼Ｘ替他手淫，並稱如Ｘ不照做便不讓她化妝，故Ｘ照做。

Ｘ又指前年11月23日早上，Ｙ回家時與被告爭執，Ｘ擋在兩人之間。被告向Ｘ扯頭髮及叉頸，令她跌在地上。被告又以手𢱑向Ｘ陰部。Ｙ報案，Ｘ當時並無投訴。其後她在男友陪同下到醫院驗傷，事件最終轉交執法部門處理。

法官拒納被告說法 法官指信納Ｘ的說法，認為她當時是小童心態，因想替被告化妝才依從被告指示做。相反，法官不接納被告說法，就最後一次事件被告稱是自衞，並指是Ｘ先扯他陰囊並拖他至睡房門他才作反抗。但法官認為若是如此被告下體應有受傷，但他當時並無作投訴且無證據顯示他有受傷。法官最終裁定被告7項控罪罪成。案件編號：DCCC 407/2022