群組公開同袍私隱 警員守行為

被告 劉捷成

【本報訊】一名男警於去年9月在一個WhatsApp群組內，非法披露另一名警員的個人資料，被控未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，違反《個人資料(私隱)條例》。案件昨在沙田裁判法院再提堂，控方接納以簽保守行為方式處理。在被告同意案情後，裁判官下令被告以2,000元，自簽守行為36個月，並撤銷控罪。

列全名職號 言詞貶損 56歲被告劉捷成，案發時為警員，據悉現已停職。控罪指，被告於2022年9月23日，在香港在未經資料當事人Ｘ的相關同意下，披露他的個人資料，即其英文全名、職級、警務處職員編號及他所屬的小隊，意圖導致Ｘ或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致該Ｘ或其家人蒙受指明傷害。

案情指，現年47歲的Ｘ是一名警員。2022年9月23日，Ｘ的友人告訴他，有人在一個WhatsApp群組內，列出Ｘ的個人資料，包括全名、警務處職員編號等，同時發布一則寫有貶低Ｘ的言詞的Facebook貼文截圖。Ｘ從未授權披露有關資料，於是報案。執法部門調查後，發現傳訊息的電話號碼是由被告登記。同年11月24日，被告在警誡下承認，在群組發布相關訊息的電話號碼是由他使用。

根據條例，如任何人（披露者）在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。任何人違反條例所訂罪行，可被處罰款10萬元及監禁兩年。案件編號：STCC 2409/2023