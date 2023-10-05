張翔校委會風波升級 將設獨立調查

張翔

【本報訊】香港大學校長張翔近期陷入校委會內部紛爭，有傳媒報道指張翔因缺席醫學院今年5月的活動，被校委質問原因，張翔因一度稱無獲邀出席，遭對方反駁指學院早已發出邀請，雙方至少在兩次校委會會議激烈爭辯，有校委要求張翔道歉。張翔缺席活動被人提升至「誠信問題」，據知校委會已通過成立獨立調查委員會，查找校長有否刻意誤導。校委會原定前日召開緊急會議處理針對張翔的各項指控，但會議取消，據悉改在下周一（9日）舉行。

缺席活動 稱無獲邀請後改口 張翔昨透過發言人回覆傳媒查詢時稱，他早於今年2月決定並安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，稱從沒意圖誤導校委會，他會配合調查委員會的工作。今年5月港大校委會會議上，有校委質問張翔為何缺席醫學院內科學系100周年慶典，張翔一度稱無獲邀請，雙方即場激烈討論，有校委當場指證學院有發邀請函，要求校長道歉，會議不歡而散。

至今年7月校委會再開會，雙方再為事件激辯。有港大校委稱因張翔提供錯誤資訊並拒絕道歉，遭質疑個人誠信，有校委提出成立獨立調查委員會，查找張翔有否刻意誤導，獲投票通過成立。據悉，張翔在9月向校委會成員發電郵，承認今年5月在校委會「衝口而出，引起誤解」張翔在電郵澄清，自己2月已確認5月到美國公幹，3月1日才知悉醫學院活動。

港大校委會本科生代表戚由康昨日在一個電台節目中指，張翔提出由律師陪同出席校委會會議是聞所未聞，認為張翔有權獲取法律意見，但做法引來外界猜測，目前亦未能肯定，校委會以外人士出席會議，會否與保密協議有衝突。

香港大學校務委員會主席王沛詩昨表示，香港大學校務委員會全體24位成員及教務長自上周三（9月27日）晚上起收到若干匿名電郵投訴。張翔校長作為校務委員會的當然成員，亦收到該等匿名電郵。港大對舉報有既定的政策及程序，王亦隨即決定在上周五召開特別會議，討論如何處理此等匿名投訴郵件。但因有多位委員未能出席，會議延期至下周一舉行，又強調校務委員會定必按照大學政策及程序，以事實為基礎，以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。