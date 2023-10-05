限制擬放寬 8歲着校服准入桌球館

【本報訊】為免窒礙年輕人參與桌球運動，政府擬修訂《遊樂場所規例》，把桌球館最低入場年齡由16歲降至8歲，允許穿校服的人士進入持牌桌球館，並放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時禁入桌球館，縮短至晚上11時至翌日早上7時。

禁進場時間延至晚上11時 立法會民政及文化體育事務委員會下周一將討論有關修訂建議。根據文化體育及旅遊局提交的文件指出，近年香港桌球界湧現了不少殿堂級的好手及年輕新星，包括了傅家俊、吳安儀及溫家琪，而桌球運動亦有年輕化的趨勢。在今年4月，年僅12歲的廖予生在英國舉行的2023年英國U14桌球錦標賽決賽中勇奪冠軍，成為香港第一位桌球運動員贏得此項殊榮。

當局指社會上有不少人提出應盡早讓青少年接觸桌球運動，培育新一代桌球運動員。他們認為現有法例局限青少年參與桌球運動，負面標籤桌球運動為不良活動，窒礙桌球運動的普及和發展。加上相關體育總會及業界亦認為現今少年（8歲或以上）的體質，包括身高及手眼協調方面均適宜參與桌球運動，政府應增加可供青少年參與訓練、比賽或與桌球相關活動的機會，以及開放現有資源，讓青少年在不受入場時間及服裝的限制下參與桌球活動。

對於把青少年禁止進入持牌桌球館的時間推遲至晚上11時，當局認為是合適建議，能讓青少年有更多休息時間，保持身體健康；而支持將最低年齡限制設定為8歲，則可滿足青少年運動員的訓練及比賽需要。

康樂及文化事務署亦表示，自2021年至今，共接獲13宗涉及少年欲於限制時間進入桌球館的申請，申請者介乎9歲至15歲，所有申請皆獲批。