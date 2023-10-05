迎新營屢爆風化醜聞 搞手須上防性騷培訓

新生被欺凌輕薄 教局大學遲來補鑊 多間大學相繼爆出迎新營風化醜聞後，教育局及大學資助委員會昨向立法會提交文件，附上8間資助大學及3間自資大學，就管理及監察迎新營等學生活動的現行政策及指引。所有大學均稱會為學生組織者提供防止性騷擾等培訓，部分甚至強制參與，而教育局則重申，對學生任何違法違紀或欺凌行為均「零容忍」，強烈建議院校即時遏止有關風氣。

嶺大擬設大使監督活動 網上流傳迎新營出現濕吻等意淫遊戲的香港嶺南大學在文件中表示，校方正考慮在每個迎新活動委員會中，強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，由相關學生社團主席或副主席以外的幹事擔任，實地監督活動有否不雅行為；大使須提前參加學生處設計的培訓項目，如在正式迎新活動期間出現不雅行為，有義務立即阻止，並向學生處報告。

至於發生過非禮案的香港教育大學指，學校上月成立專責小組審查現有指引，提出多項改善措施，包括要求學生組織和參與者接受強制培訓，事前遞交提案及報告予小組審核、批准並備案，事後提交活動報告和出席名單等，又指會指派主管、領導者和觀察員監督和報告活動進展等。

至於護理系迎新營傳出非禮風波的香港大學表示，所有學生組織幹事和組織委員會必須參與培訓。校方亦將強制要求迎新活動組織者簽署承諾書，確認知悉有關舉辦迎新活動政策、指引和措施，沒有簽署者將不獲准舉辦迎新活動。

香港都會大學指，學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，以更有效監察迎新活動及減少活動對課堂的影響；所有活動T恤的設計及出版的刊物內容，亦需預先交予學生事務處檢視，批准後才可付印。香港恒生大學更設有扣分機制，如迎新活動違反指引，包含色情或暴力等元素，查證後會向違規學生組織進行扣分，扣滿15分者將即時禁止申請校園場地及設施兩個月。

城大或限制學生叫口號 此外，迎新營常見的DemBeat叫口號亦受規限，香港城市大學在文件中提到，在公共場所要體諒他人，並避免高呼口號或DemBeat等任何噪音滋擾；香港中文大學亦指對任何冒犯性及不恰當的迎新活動採取零容忍政策，包括涉及不恰當的肢體接觸、粗言穢語和欺凌行為的活動及叫口號環節。