日排第二輪核污水 港維持水產禁令

【本報訊】日本將再排放福島核污水入大海，港府稱無可奈何下，會維持現有日本10個都縣水產品進口禁令，並強調縱使日本食品的核輻射含量至今未見超標，但長期排放下核污染物質或會累積，擔心會影響海洋環境及海產，而日本當局至今仍未能釋除食物安全的憂慮，因此短期內未見有放寬禁令的空間。

日本東京電力公司在周二（3日）起準備第二輪排放福島核污水，檢驗核污水的氚濃度，並將從今日起排放約7,800噸核污水至大海，排放周期約17天。環境及生態局局長謝展寰昨日出席活動後重申，港府反對將核污水排海的做法，重申於短期內無放寬禁令的空間，會繼續禁止日本10個都縣的水產品進口，促請日方採取更好的處理方法，減低對環境生態及食品安全的風險。

指可靠性及對人影響仍存疑 謝展寰指出，日本核污水排海的做法史無前例，而且量多、排放年期長，令人擔憂對海洋環境、海產的累積影響，而即使日本所排的核污水經處理，但可靠性及核輻射物質對人體的長遠影響仍存疑。

至於港府會否加強對餐飲業界的經濟援助，謝展寰表示，當局早期已與飲食業溝通，業界已轉向其他地方購買食材，實質上供應影響不大。當局除禁止日本最高風險地區的食物進入香港，亦檢測其他進口本港的食品，市面上出售的所有食物都安全，令市民放心食用。

謝展寰又重申，日本食品檢測並不會延長清關時間，仍然維持約3小時左右，部分需時較長的個案因進口日本食品眾多，但所提供的資料又不齊全，需時等待足夠資料核對。他續指食安中心會因應情況，如當日貨物來得特別多，可調派多些人手處理。