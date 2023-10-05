逾半青少年精神不健康 受學業家庭影響

【本報訊】面對後疫情新常態，青少年的精神健康亦不容忽視。有團體發表調查指，逾半受訪青少年認為自己精神健康不理想，更有近一成人認為非常不理想，而主要原因來自學業成績及家庭因素。

10月10日是「世界精神衞生日」，香港家庭福利會（家福會）早前進行了「香港青少年精神健康調查」，共收集了來自40所服務中學，共2,464名介乎12歲至19歲中學生的回應，當中男女比例約各佔一半。調查顯示逾半（54.4%）青少年認為精神健康不理想，其中更有近一成（9.7%）認為非常不理想。另外，有接近三分之二（62.9%）青少年關注自己的精神健康及（61.4%）認為香港社會關注青少年的精神健康，兩者的關注度相若。在社會資源方面，有四成半（45.7%）的青少年表示現時社會的資源不足夠去促進青少年的精神健康，當中約有8.2%認為非常不足夠。影響香港青少年精神健康主要有三大因素，包括學業成績（95.1%）、家人期望（93.7%）及家庭關係（92.2%）。

團體倡家長子女互相代入對方 香港家庭福利會服務總監（青少年服務）陳淑儀指，普遍香港青少年的學業壓力大，強化個人「內在力量」是克服困難之必要心理質素。同時，家庭因素與青少年精神健康關係密切，故建議家長與青少年互相代入對方的處境，多製造溝通機會，了解親子間常見的價值觀差異，從而促進家庭的溝通，提升家庭幸福感。她建議為對社區活動有興趣的青少年提供一系列的訓練及體驗，推動他們探索社區資源以及自身於社區貢獻的可能性，讓他們了解及展示自身對社區參與的看法，藉此提升他們的心理健康及提升對社區的歸屬感。