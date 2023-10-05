小天瑜父親再報案 執法部門仍拒受理

指控醫生篡改手術紀錄

天瑜父親指與律師團隊一行7人到達紅磡執法部門，再次就瑪麗醫院麻醉科醫生涉嫌不誠實地篡改了天瑜的手術紀錄一事報案。而人員拒絕立案的理由是：在程序上來說，呂醫生是有權在手術後修改醫療紀錄。而醫生亦已經在修改後列明了其新紀錄為補充資料，並把修改後的新紀錄跟舊紀錄同時並存，以表示具透明度和誠信。他質疑說法是十分虛偽和故意的誤導，其實根據醫管局電腦系統的設定，如果醫護人員要在手術後修改紀錄，他們也只是可以把新的紀錄跟舊紀錄並存於檔案內，根本就沒有權限把舊紀錄徹底刪除，所以呂醫生這樣做其實也只是在「迫不得已」的情況下把新舊紀錄並存，而並不是因為出於她的「光明正大」。