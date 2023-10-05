物管受訓後 主動轉介高危照顧者個案

【本報訊】政府優化2018起推行的「護老同行」計劃，並推出「與照顧者同行」計劃，為前線物業管理人員提供簡單培訓，教導他們辨識及協助有需要的長者和護老者。香港物業管理公司協會會長陳志球昨早在電台節目指，過去兩年不少物管公司曾組義工團在社區提供服務，不少高危照顧者個案是由物管成功識別，再轉介地區服務機構跟進。前線物管人員報告上司懷疑高危個案屬第一層識別，之後會轉介支援或復康單位進行第二層服務。

陳形容前線物管不會因怕事而被動不幫忙，若物管人員留意到社區內照顧者由平時每日出來變為不外出，就可以上樓敲門了解情況。相對一些志願機構的熱線服務，「與照顧者同行」計劃較為主動。

料下月推照顧者資訊網 對於當局委託大學建立「照顧者資訊網」預計下月推出，為照顧者提供包括社區活動、照顧技巧等不同資訊。議員林素蔚擔心社區不少照顧者不懂上網，甚至打電話亦要人協助，是否能夠運用資訊網值得深究。她期望資訊網正式推出前有試用版，讓議員先了解成效。又建議資訊網可以加入人工智能，設有即時對話功能，方便照顧者搜尋所需資料。至於「與照顧者同行」計劃，林則質疑，前線物管是否有能力深入介入個案，較合適的做法是初步觀察到照顧者有需要，再轉介合適機構跟進。

荃灣石圍角關愛隊隊長文裕明在同一節目表示，關愛隊過去主要以探訪方式支援照顧者和長者，發現有需要跟進個案時，向他們轉介社福服務，他認為關愛隊不宜負責篩查及轉介有問題個案，認為由社工或專業部門介入會較好。