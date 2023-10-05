打擊東九龍違泊 發近1200張告票

【本報訊】執法部門於本周二（3日）在東九龍區內多個交通黑點打擊違例泊車，特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為執法。期間，人員共發出1,174張定額罰款通知書，多次票控15輛違例車輛，並拖走9輛違泊汽車。