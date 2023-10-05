醫健：老有所醫：長者鼻鼾影響睡眠 針刺穴位可改善

近日剛剛有好幾位病人到診，都是要求治療鼻鼾，3人當中有兩位是長者，一位是中年人士。他們都訴說經常被家人投訴睡覺時太嘈，而且有些是被診斷為患上睡眠窒息症，不過無獨有偶，他們都是不願意使用呼吸機的病人。無可否認，他們的睡眠質素都是因為鼻鼾而變差，以致影響日間精神、心情及情緒，因此都到來尋求協助。

其實鼻鼾不僅會令睡眠質素變差，因為呼吸節率不均整，所以心肺功能都會受到影響，間接便增加患上高血壓、中風及心臟病的機會。要明白鼻鼾是怎樣產生，大家首先要明白咽喉部的生理結構，其實咽部四周有很多軟組織，除了肌肉、吊鐘之外，還有扁桃腺，假如當咽周的軟組織鬆弛或上呼吸道周圍脂肪增多時，便會慢慢向下垂，或扁桃腺肥大等，當空氣通過便會發生摩擦，甚至可能阻塞氣道，令呼吸過程出現障礙，甚或窒息，輕則為鼻鼾，重則為睡眠窒息症。其餘的原因可以是鼻內結構異常、嚴重鼻敏感、舌頭阻塞氣道等。而長者在年長後才出現的鼻鼾，則多為咽周軟組織鬆弛下垂和上呼吸道周圍脂肪增多所致。

咽周軟組織鬆弛下垂和脂肪增加，可被視為肥胖的表現，在中醫角度是脾的功能出現下降。治療方面，首選針刺局部穴位廉泉，很快便可見改善，如睡眠欠佳者，可加穴位神門、三陰交、太溪、太沖等，功效顯著。有上述症狀的長者，建議從速向註冊中醫師進行了解，以免小事化大。

註冊中醫師馮曼娜

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