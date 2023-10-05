調查：76％港人自覺唔夠瞓

【本報訊】每年10月10日為「世界精神衞生日」，一項針對港人睡眠習慣調查公布，近八成港人自覺「唔夠瞓」，近半港人平均睡6小時或以下，研究指死亡風險高超過兩成。精神科專科醫生指出，睡眠不足會影響身體及精神健康，例如增加罹患心血管疾病、糖尿病、免疫力下降和肥胖症的風險，建議市民透過改變睡眠習慣或睡眠環境，讓身心放鬆的行為療法，助改善失眠問題。

加拿大楓之寶委託生活易（ESDlife）於2023年9月在港進行一項「港人睡眠習慣調查」，透過網上問卷訪問共694名受訪者，結果發現，每天睡眠不足7小時相較於睡滿7小時的成年人，女士死亡風險高出21%，而男士死亡風險更高出26%。調查結果亦顯示，76%受訪者自覺「唔夠瞓」，66%受訪者表示「起床後仍覺攰」、63%指其「睡眠時間短」、37%表示會「日間瞌眼瞓」而感到睡眠不足。

睡前玩手機干擾晝夜判斷 此外，睡眠質素亦未如理想。46%受訪者每周最少出現4次睡眠問題，當中更有20%受訪者每晚都受睡眠問題困擾。最纏繞港人的睡眠問題包括「起床後仍覺疲倦」（55%）、「容易扎醒」（35%） 、「多夢」（30%）等。表示會半夜扎醒的受訪者當中，61%甚至會每晚扎醒兩次或以上，22%扎醒後更需30分鐘以上才可再入睡。

精神科專科醫生李允丰指出，有研究發現失眠有機會引發心血管疾病如高血壓及心臟病，以及情緒出現問題，更會與自殺等問題有所關聯。他又指，腦部松果體會根據所接收的光量多少來決定褪黑素分泌量，主宰人體的生理時鐘運作。生活上的習慣如日常少曬太陽、長時間或睡覺前用釋放藍光的電子產品，均有機會干擾腦部對晝夜的判斷，抑制褪黑素分泌。如有此睡眠問題，他建議可嘗試改變干擾褪黑素分泌的習慣，但如試過不同方法亦未能改善，而失眠持續超過一個月，應盡早求醫了解問題情況。