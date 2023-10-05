報告指港可疑數碼詐騙冠全球

【本報訊】數碼交易漸趨普及，騙徒伺機從中獲利的情況亦日益嚴重。環聯（NYSE：TRU）最近發布的分析報告顯示，全球可疑數碼詐騙交易在今年上半年有所增加，全球可疑數碼詐騙交易比率為5.3%，較去年同期上升18%，而全球可疑數碼交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率更高達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高。此上升趨勢亦見於交易量中，於所有源自香港的數碼交易中，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。

語音釣魚詐騙最常見 環聯於今年7月10至19日期間，訪問了973名香港成年消費者，了解他們過去3個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。調查發現，32%受訪者表示在過去3個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚（Vishing，即透過詐騙電話誘使他人透露個人資料）為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚（Phishing，即透過詐騙電郵、網站、社交貼文及二維碼等盜取資料；31%）及短訊釣魚（Smishing，即透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據；29%）。

在調查所及的所有行業之中，零售業、電子遊戲業及電訊業的全球可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為10.6%、7.0%及5.3%。而與博彩業（網上體育博彩、撲克等活動）相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達85%。綜觀全球，保險業及物流業於今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率最低。源自香港的數碼交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區（網上約會、論壇等）的可疑數碼詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。隨着旅遊業復甦，環聯發現今年上半年旅遊及休閒業的數碼交易宗數增幅最為顯著，較去年同期大幅上升243%。