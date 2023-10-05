JPEX案再拘兩男 包括藝人鄭雋熹

【本報訊】JPEX無牌經營風波錯綜複雜，牽涉人數及金額龐大，惟主腦等高層人物的身份仍然未明。執法部門持續追查，至昨日再拘捕兩名男子，當中包括藝人鄭雋熹。案件至昨日共有20人落網，並且錄得2,523名受害人報案，涉款總額高達15.5億元。另外，JPEX公布獲得近七成投資者投票贊成，同意把他們的資產轉換成虛擬股份，平台將會分階段執行，期望「盡快擺脫目前的困境」。

執法部門就JPEX案動員大批人力及資源調查，並且出動「超級電腦」協助整理及分析數據，再進一步鎖定涉案人物，至昨日，人員以涉嫌「串謀詐騙」再拘捕兩名男子。其中一名疑犯姓劉（28歲），據報疑是詐騙集團成員，人員搜查其位於滿名山的住所，另拖走一輛汽車扣查。另一名姓鄭（29歲）疑犯在大埔區落網，他其後被黑布蒙頭、雙手反鎖上手銬，被押返元朗南坑村單位搜查，同時拖走一輛白色保時捷跑車，相信為犯罪得益。

鄭另涉公眾地方行為不檢 消息指，被捕姓鄭男子是本港藝人鄭雋熹，他曾經擔正主持無綫綜藝節目《七線人棄王》，早年曾主持J2節目《安樂蝸》，以及參加跳舞真人騷節目《盛•舞者》奪得第4名。翻查鄭的社交平台帳號，他在大約一年前已屢次上載案中被扣查的保時捷照片，估計該車購入價約140萬元。鄭雋熹亦在影音分享平台以「阿熹百科」為名，開設專頁講述「幣圈一周大事回顧」，自稱「影片都是經過我（鄭雋熹）深入研究，得出淺出的答案」。針對鄭捲入JPEX風波，無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢稱：「對此事正在了解中，重申相關事件屬個人行為，並不代表本台立場。」

另有消息指，一名虐兒案中女童，早前被安排在大埔那打素醫院留院治理。今年8月2日，女童的姓冼（48歲）母親，聯同鄭雋熹、女藝人林穎彤（Bella）及另外一男兩女，一行6人到醫院擬探望女童，惟女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫生遂拒絕要求，雙方因此產生爭議。期間，冼母一方眾人情緒激動，在上址走廊高聲叫喊，對醫院員工及病人造成滋擾，最終社工要報案求助。執法人員經初步調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕鄭雋熹和林穎彤等6人，其後被控一項「公眾地方行為不檢」罪，已於8月4日於屯門裁判法院提堂，並於本月6日再訊。

JPEX用戶資產將兌虛擬股份 另外，JPEX平台在昨日凌晨零時許發出公告，稱就持份者分紅方案作出公開投票後，有六成八用戶同意把存放在平台的資產兌換為虛擬股份，平台將尊重用戶的投票決定，並由即日開始分階段逐步執行。JPEX強調希望透過更改營運模式，吸納更多用戶共同監察及改善平台發展方向及經營策略，務求早日脫困。