居屋按揭保證 倡延至40年

【本報訊】本港房屋問題嚴重。公屋聯會早前向政府提交房屋政策建議，昨日則發表房屋政策期望，建議延長資助房屋按揭貸款保證期至40年，指有業主難申按揭憂房屋流轉造成障礙，又倡增設家有兒童優先選樓計劃，以鼓勵生育等。

團體指有助房屋流轉 房委會早年推出「白表居屋第二市場計劃」，向符合居屋白表資格的申請人提供配額，可購買在市場上的未補價資助出售房屋單位，協助市民置業。公屋聯會指曾有業主在2002年購入未補價的居屋單位，由於樓齡較高，臨近房委會按揭保證屆滿，銀行未能安排九成按揭及25年還款期。該會擔心申請按揭困難會阻礙準業主選購居屋單位，並影響業主出售單位機會，對房屋流轉造成障礙，建議政府延長按揭保證期至40年，又透露曾向房屋局局長何永賢介紹方案，認為對方態度正面。

因應近年本港出生率下降，該會建議增設資助房屋家有兒童優先選樓計劃，讓有11歲以下兒童的核心家庭可以優先選樓。該會表示，本來希望將門檻定為18歲以下，但因為18歲以下組別人數眾多，認為要循序漸進，所以先定為11歲以下。身兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為做法可行，指11歲為小學升中學時間，如果將門檻定在11歲以下，可以讓小朋友有穩定居所，對家庭向上流動有好處。

不單止建議增加有兒童優先選樓計劃，該會促請政府盡快制訂取締不適切住房路線圖及時間表，指雖然近年劏房數字上升說明有需求「劏房存在係社會需要」，但認為當局仍要「分批解決」。