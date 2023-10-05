元朗廢校舍動土 改建過渡屋

【本報訊】隨着出生率下降，不少學校因收生不足面臨殺校，更有不少村校已停辦多年。過往有不少團體呼籲教育局善用荒廢校舍，惟當局諸多推搪，近一年才始有鬆動。城市規劃委員會去年批准將元朗崇正新村前永安學校政府土地，改作過渡性房屋。項目昨日舉行動土典禮，最快明年第3季竣工，料提供261個單位。

項目由香港青年事務發展基金會營運，主要為青年及青年家庭提供過渡性房屋，預計為期不少於5年，已獲批1.4355億元。項目佔地約3,356平方米，總地積比率約1.7、總樓面面積約5,689平方米，將改建一幢一層高樓宇及興建一幢3至4層高樓宇，料可提供約261個單位，容納約523人，最快明年第3季落成。

房屋局局長何永賢致詞時指，以往部分家庭遷入過渡屋前，擔心環境偏遠、交通問題，但愈來愈多個案反映，不只小朋友容易適應新校，家長亦很快可在附近找到兼職或長工。她續指，局方最近亦有搬遷津貼，關愛基金批出超過8,000萬元，以一家四口為例，如搬入新界過渡性房屋，可獲約8,400元津貼，用以應付交通費、添置新校服、家具等。

青年事務發展基金會理事長陳文偉提到，永安學校原是大樹下天后廟內的私塾，後來搬遷到現址；項目將以大樹下的社區為核心，並以傳承鄉情關愛為服務理念；日後將與不同機構合作，包括工聯會職訓中心、中海物管等，幫助更多年輕人向上流動，促進城鄉共融，服務社會。