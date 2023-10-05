青年宿舍淪空想 隔離營白曬太陽

啟德2700單位 活化方案只聞樓梯響 本港疫後復常已半年有多，多個原本用作患者隔離的設施亦荒廢已久。其中有2,700個單位的啟德社區隔離設施，由年初已有聲氣指會改作青年宿舍用途，亦曾有建議指可以暫時用之收容「假難民」的禁閉營，至待其他國家收容；惟所有方案「只聞樓梯響」，政府遲遲未提出具體活化時間表。針對現時住屋難、青年難向上流情況，有團體稱已向政府提交建議，要求落實活化成青年宿舍，及加入青年工作室、市集配套元素，以助青年發展。

公屋聯會總幹事招國偉表示，聯會向政府提出將啟德隔離設施，盡快改作青年宿舍用途，是基於觀察到未來兩年，將會是過渡性房屋或簡約公屋單位供應高峰期，在滿足部分不適切住房居民的住屋需求後，認為需要針對某一群體，如青年的住屋及發展需求，因而提出是次建議。

9隔離設施 僅4有新用途 招又指，啟德項目位處市區，亦鄰近觀塘、九龍灣等工廠區；現時有不少青年在工廈內創業，指若能在啟德提供臨時住屋單位，有助他們減省生活交通成本，集中發展事業，料有助他們向上流動。

事實上，政府在9個社區隔離設施當中，至今僅公布了4個設施的新用途，包括河套、元朗潭尾、青衣以及新田等都有新的安排，而餘下5個，包括最大的竹篙灣及啟德仍未有確實定案。公屋聯會近日向政府提出施政報告建議，詳列了活化啟德社區隔離設施帶來的裨益。

招國偉指，啟德除了規模較大，位於市區地段，亦已設有電梯設施等，有條件用於短期住宅用途；再加上現時旅遊復甦，早前提出將合適的酒店及旅館房間轉為青年宿舍用途的建議未必合時宜，因此社區隔離設施正好作補充。

各界倡可作假難民禁閉營 政府至今仍未落實啟德設施的用途，而為讓公帑使得其所，本報早前已提及為根治「假難民」在港犯案問題，有學者及議員認為，可將隔離設施改建為禁閉營，作為過渡性安排，情況有如以前的越南難民營一樣。有議員更曾指，現時用作羈留假難民的設施，如屯門青山灣入境事務中心，有不敷應用情況，贊同將隔離設施改裝成羈留中心，加建圍牆，並由紀律部隊人員管理及提升裝備等，專門用作羈押犯案假難民，待他們服刑完畢及核實不屬難民身份後，即時將他們遣返。

社區隔離設施現況