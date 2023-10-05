東呼即應 揭露部門布防粗疏 政府大樓一攻即破

【本報訊】近年除了南亞幫橫行霸道、為非作歹，令大眾人心惶惶。原本應該保安最嚴、最安全的政府總部亦發生斬人血案，不禁令人懷疑除了治安不靖，政總的保安亦存在漏洞。議員指難以推測當事人的行為，惟擔心年輕人對社會感不滿，會影響他們的精神健康。有大學講師更質疑執法部門於重要政府大樓缺乏布防，直接影響處理事件效率，應於附近設警崗震懾想鬧事的人。

《東呼即應》主持提到，眾多重要機構大門均會貼上醒目的標語，例如「內有惡犬 閒人免進」，但今次政府總部斬人血案，行兇者只是隨便拿着一把刀，便能闖到大樓砍人，不解是否反映大樓的保安出現漏洞。

學者倡加派人員駐守 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，該行兇少年揮舞武器傷害到保安，需要多名保安合力，才能制服他。執法人員其後才到場，反映執法部門在政府總部等重要政府建築物裏即時處理傷人事件的效率不太高，只是慶幸今次沒搞出人命。陳續指，執法部門應派人員駐守在重要的建築物內，甚至設有警崗，相信至少能震懾潛在想行兇或鬧事的人士。

社會福利界議員狄志遠則指，政府總部靠近立法會，有眾多政府官員及議員出入，屬於高度敏感的地區。斬人事件令他們擔心治安或場地管理。狄認為，現時難以判斷兇手的行兇動機，或許是表達對政府的意見，或屬反社會行為，促執法部門徹底調查後盡快公布事件因由。

狄志遠又擔心現時年輕人缺乏對社會投入感，不少人對社會抱有不滿，不認同及支持政府的呼籲，擔心港青的心理狀況。

《東呼即應》主持亦指，事件或多或少與政府施政不合格、青年政策失敗有關，值得政府及社會進一步深究。

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