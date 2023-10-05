17歲刀手 闖政總斬保安 血染特區心臟

政府護港窩囊 全城人心惶惶 本港治安敗壞，政府護港窩囊，全城人心惶惶。當局護港不力下，作為港府決策核心的政府總部，在光天白晝下竟發生駭人聽聞的斬人血案！一名患有自閉症的17歲大專青年，昨早獨闖金鐘政總保安更亭揮刀施襲，一名男保安員手部捱斬淌血，另一男保安員則腳部扭傷，疑兇最後遭保安員及市民制服，涉嫌「傷人」被捕。執法人員指出，案發前疑犯曾與家人爭執，暫無證據顯示他有政治目的，其犯案動機有待調查。而本周一長沙灣有私家車遇查逃捕，縱使警員擎槍制止亦徒勞無功，嚴重罪案接二連三，反映本港治安惡化已淪犯罪之都，市民性命財產已遭受嚴重威脅。

疑犯父母 均任職保安員 被捕青年姓梁（17歲），患有自閉症，為大專學生，據悉其父母均任職保安員，但並非在政府總部工作。昨早10時許，身穿白色衫及戴眼鏡的梁男，獨自沿金鐘添美道2號政府總部東翼對開的海富天橋，走近當時有3名男保安員當值的保安更亭。

兩度施襲 6人合力制服 惟有人走近更亭後，突然取出一把生果刀，襲擊其中一名保安員，惟他被推開而不成功，有人旋即轉移目標，揮刀向另一名姓劉（57歲）保安員施襲，劉閃避不及，左前臂捱斬淌血。其他保安員見狀，連同熱心市民合6人之力，把青年按地制服。

執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕梁男並押走調查。事件中，另一名姓鄭（60歲）保安員在制服疑犯時扭傷腳部，他與受傷的劉男經送院治理後情況穩定。現場地上遺下點點血漬、一把涉案的生果刀、一個保溫瓶及一個黑色背囊，人員其後檢走證物助查。

執法人員表示，疑犯昨早9時許單獨離開秀茂坪住所，並於早上10時乘搭港鐵抵達金鐘站，10分鐘後到達案發現場，並以一把相信從住所攜帶的生果刀襲擊保安員。

患自閉症 原定7月覆診 調查顯示，疑犯持有香港身份證，患有自閉症，原於今年7月覆診，惟因故改期至10月杪。案發前他無涉及任何暴力或刑事案件，執法部門將循其家庭背景、精神狀況等多方面調查其犯案動機。由於疑犯在案發前曾因瑣事與家人爭執，人員將調查是否與襲擊事件有關。另外，現階段相信疑犯單獨犯案，暫無證據顯示襲擊與政治活動有關或針對政府機構，至於疑犯或其家人均不認識兩名傷者。

有參與制服疑犯的前東區區議員何毅淦憶述，起初目睹涉案青年快步邊行邊跳到保安位置，期間對方手持反光長條狀物體，惟「無為意到係咩」。及後該青年襲擊保安，其後短暫停止，並用刀在自己頸上「劃咗下」，他其後上前協助制止青年，過程中手腕扭傷。

政府強烈譴責有關暴力行為，並指香港是法治社會，絕不容忍任何暴力行為，對所有違法行為必定追究到底。在事件發生後，行政署已指示政府總部的保安人員繼續提高警覺，而執法部門亦在政府總部一帶加強巡邏，以保障政府總部職員、訪客和市民的安全。政府向受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。

資料顯示，2022年10月19日上午，一名男子在未獲授權下，企圖進入金鐘添美道2號政府總部，一名執法人員發現上前阻止。期間，男子疑以腳襲擊人員而被制服。經初步調查後，該名姓陳（20歲）青年涉嫌「襲警」被捕，他手、腳擦傷，人員則手部受傷，兩人需要送院治理。

近期本港治安急速惡化，情況已經水浸眼眉！本周一中午，警方在長沙灣截查一輛涉嫌交通違例及行車證過期的私家車，惟司機拒絕停車踩油狂飆，車輛飆至青山道一處路口遭車龍逼停，兩名男警見狀，一人擎槍指向車上司機，另一人揮動警棍擬扑窗擒人，詎料司機突然驅車，撞開至少4部車輛突圍，在兩名警員目瞪口呆之際，剷上行人路逆線逃遁，事件中有3人受傷。警方「失威」後設法「亡羊補牢」，當晚以涉嫌「狂亂駕駛」拘捕一名姓葉（31歲）男子，初步相信他是涉案私家車車主。