笑看天下：永不稱霸竟招敵無數

國際風雲激蕩，不論大國小國無不加強打造新型武器。美國最近致力打造高超音速武器，試圖喺該戰略領域追趕中國、俄羅斯嘅進度。美國空軍上月28日安排戰鬥轟炸機及3大型號轟炸機嘅作戰機組人員，前往加州愛德華茲空軍基地接受高超音速武器熟悉訓練。美國空軍喺新聞稿表示，軍方將繼續研究、發展、測試、生產，引入具有成本效益嘅武器，佢哋由防區外武器、防區內武器、高音速武器、亞音速精確制導彈藥組成，同時也繼續發展革命性嘅先進武器能力，維持對步步進逼嘅挑戰之競爭優勢。

所謂「步步進逼嘅挑戰」，其實是老美自吹自話，唯恐天下不亂，早前美國國務院政治軍事局助理國務卿雷斯尼克稱，美國將喺未來幾年向台灣提供魚叉反艦導彈，並指美國要花5年時間才能向台灣交付一套愛國者導彈或一架F16戰機。從佢老哥口中所吐「真言」，可見美國軍火工業生產能力存在問題，也就難怪過往對台軍售常常出現遲交現象。早前美國又宣布將越南嘅外交關係提升至「全面戰略合作夥伴」關係，咁老友鬼鬼，越戰深仇大恨都「一笑泯恩仇」，原來又係「生意經」，傳聞山姆大叔又要出售大規模軍備予越南，當中便包括F16戰機，若成事未知又要花幾多年先可以交貨？越南倒有先見之明及兩手準備，據云打算向印度購買100枚布拉莫斯反艦導彈。都話「小鬼難纏」，近排南海主權又掀惡浪，越南看來比菲律賓更倀雞難纏！