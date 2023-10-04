冰鑑春秋：美國打臉賴清德

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接受媒體訪問，當被問到台美是否可能建交時，孫曉雅按照慣例回答，美國長期以來遵循一個中國政策，這是基於台灣關係法、美中三個聯合公報和六項保證所制訂的政策。

她認為雖然這對台灣來說是一個模糊的情況，但也因此讓台灣能實現數十年的經濟正向成長，提升人們的生活水準，並使台灣有能力成為世界一流的科技強權。所以現狀其實有很多好處，儘管某些方面可能會讓人不舒服，覺得不夠清晰。簡而言之，孫曉雅用迂迴的方式，表明了美國並沒有跟台灣建交的打算，也不支持台灣獨立的立場。

但當被問到「疑美論」時，孫曉雅直言在民主社會中，會去質疑是一件好事，質疑政府、官員、權威，就代表有言論、思想自由，故她很鼓勵大家對AIT和美國的政策有疑問，就盡量去問、去質疑。完全打臉賴清德和民進黨不斷宣稱疑美就等同中共同路人的說法，隔空教訓了他一頓。

要知道孫曉雅並不易接受訪問，因她所說的話會被視為美國立場，而這次她決定受訪，並講出上述言論，很顯然是美國政府刻意對台灣社會表態，這個態度就是美國贊成維持現狀、反對台獨，在這次大選中也站在中立角色，並不會因民進黨政府猛抱大腿，就一味支持賴清德。而更深入來看，美方確實對賴清德與民進黨這種煽動民粹、挑起兩岸矛盾的競選策略感到憂慮，儘管賴強調不會尋求台灣獨立，但他過往激進台獨的從政道路，以及時不時就要與中國對抗的言論，難以讓美國放心。

這次孫曉雅主動接受訪問，就是在告訴賴清德，美國利益才是最優先的，要是違反了美國的利益，你就是下一個被踩踏的對象。