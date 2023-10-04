激濁揚清：俄朝合作 援烏有變

烏克蘭總統澤連斯基上周拍片預告將會發布關於國家及人民的重要消息。惟時限已過，真正重要的消息不見有，反而戲子總統宣布成立國防工業聯盟，冀增加國內武器生產量，藉此抵抗俄國，同時減少依賴西方軍援。與其說這是重要消息，倒不如說是讓烏克蘭人繼續飽受戰火摧殘的「重複」消息。

澤連斯基在烏克蘭已被轟個七零八落之際，才表示要增加國內武器生產量，很明顯，美西方在援烏取態上出現了風向大逆轉。據美國政治新聞網站Politico報道，美國國務院和國防部對援烏意見分歧。日前退休的參謀長聯席會議主席米利甚至曾開宗明義表示，在某個特定時刻向烏提供所需武器，而不是同意對方所有要求。自俄朝上月進行首腦會面，金正恩表示北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭後，有沒有美西方國家怕戰事愈鬧愈大，不想引火燒身，於是連忙縮沙，急謀退策、圖撇清關係？戲子總統已經以行動代為回答。

美國總統拜登、法國總統馬克龍尚且可與普京面對面談話，但金正恩絕對不是美西方能準確預測的人物，究竟他在打甚麼算盤，不滿西方的程度又有多深，在一連串問號面前，軍援採取觀望，先行淡化關係，把黑鑊全卸回給基輔，方便日後有數講，這是小心駛得萬年船之策。

正因如此，臉皮出名厚的戲子總統即使過往曾被美國人斥為「一個穿着綠色T恤的傲慢外國人，一直向美國勒索現金」；早前遭英國國防大臣華禮仕不留情面的譏諷：「烏克蘭當西方盟友國家猶如電商巨擘亞馬遜」，他始終是一派當你唱歌。之不過，就在俄朝高調宣布一系列合作後，一切已不可同日而語了。澤爺在仗已打了逾19個月，才來宣布減少對西方軍援的依賴，你真的以為這是偶然？