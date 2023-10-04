橫眉冷看：中美制度孰優孰劣

近日筆者談過兩個話題，都跟高速鐵路有關，相互比較，就可以反映出中、美兩國實力與國情的不同。其中一個話題，本欄就在昨日談過，文中指內地的10‧1黃金周，在短短幾天內有9億人出遊，但全國秩序井然，人潮都能輕易疏導。有外國記者探究原因，發覺不少內地城市的高鐵，平均每兩分鐘就能開出一班，幾乎比香港地鐵的班次還要頻密。明白了箇中原因，好些老外不禁喟然慨嘆：很多西方世界做不來的事情，就只有中國能夠做到。

早前本欄也寫過一篇文章，談及美國的高速鐵路。佛羅里達州剛建成的高鐵，實際時速只有108公里，差不多比駕車還要慢。尤有甚者，是這條鐵路意外頻生，在試業期間，平均每個月都會撞死人，到正式開通的第一天，又撞死了一個人。

中港兩地的讀者或許納罕，心想高鐵路軌不是該隔絕人車嗎，緣何美國的高鐵，會動輒成為殺人兇器？這就是中、美兩國的制度差異所致，一味盲目崇尚民主、人權，是否好事，透過上述例子，就足以讓人深思。

中國政府是強勢統治，很多事情說幹就幹，要徵地建鐵路，受影響的居民一定得到合理賠償，但如果有地方政府或刁民蓄意阻撓，或者借故抗拒徵地，大多不會得逞。因此在內地搞基建，往往劍及履及，建成後的水平和效果，都是一級棒的。

相反，在美國興建高鐵卻截然不同，地方政府為了自身利益而處處刁難，很多道路不能改，很多農田、房屋不能拆。到頭來，在建成的高鐵路軌兩旁，依舊行人如鯽，甚或是人車爭路。一不小心，有車輛、行人走近或橫越路軌，悲劇便會由此而生。