筆下風雲：盜賊如毛的第一大國

當下的美國立立亂，單是「零元購」瘋潮席捲全國，已嚴重打擊零售業。沃爾瑪便索性關閉在波特蘭與芝加哥的據點，在巴爾的摩經營25年的賣場Eddie's也在今年宣布結業。部分地方商戶忍無可忍，集體上街抗議，要求政府立法規管。

堂堂世界第一強國，盜賊卻多如牛毛，統計顯示，去年美國零售商因為庫存減少而損失逾1,120億美元，當中約410億美元由盜竊造成，今年的損失恐怕更大。造成今日局面，全拜「美式民主」所賜。當地不少州均規定，只要盜竊物品價值不超過950美元，就以輕罪論處，不用坐監也不用受罰，損失全由商戶承受。此舉無異於鼓勵犯法，零元購不愈加猖獗才怪。

面對此情此景，拜登政府束手無策，甚至可以說，這並不在民主黨政府關心事項之列。特朗普當然不放過抨擊機會，揚言只要他上台，便會即時授權警察及商戶開槍，直接轟斃快閃毛賊。問題是，既然盜竊物品金額不超過950美元就不用受罰，那麼當局究竟有何權力直接開槍？何況這些零元購的主力軍都是年輕人，特別是非裔年輕人，他們只是個孩子呀，直接射殺還有人權嗎？可見特朗普都是「隨口噏當秘笈」，一樣拿不出甚麼好法子來。

偌大一個美國，天天以教師爺自居教導別人何謂法治、何謂民主，卻連治安也管不好，商戶權益毫無保障。難怪首富馬斯克也忍不住直斥，美國正在淪為徹頭徹尾的小丑。拜登政府會感到羞恥嗎？答案當然是不會。美國政客從來都沒有自省能力，他們只會諉過於人，最擅長甩鍋中國。可零元購無法跟中國扯上關係，卻與貧富懸殊直接相關，問題是，關心貧富懸殊無法撈取選票，也就只能任由亂象積重難返。