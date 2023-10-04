龍吟虎嘯：日韓介入台海戰必慘

不管甚麼原因，如果有一天中美發生戰爭，日本和南韓必會成為美國的「盟軍」，成為美國最主要最大的軍事基地、軍火庫和跳板。日本和南韓早已被美軍佔據，政治、軍事、經濟命脈被美國控制，是美國的附庸。他們再不想和中國打仗，再清楚和中國打仗沒有絲毫好處，會有國家毀滅之虞，也不能拒絕美國，只能跳崖、跳火坑。

中美開仗最大的導火索和戰場在台海，美國出兵、運兵、戰力支援最近距離、方便就手的「戰區」是日韓。特別是日本，正在全方位部署參與美國對華開戰。根據日本去年公布的新版《國家安全保障戰略》最新起草的文件顯示，日本14座機場、19個港口將升級，一旦台海出現緊急狀況，日本自衞隊便能在上述地點部署部隊、補給燃料和食物。日本前外務副大臣佐藤正久表示，這些升級舉動意味着美軍屆時能出兵台海。

美日韓軍事同盟關係，台海有事他們必然要對中國「共同作戰」，對此北京門兒清。在大陸武統、台海戰爭、美國干預的作戰預案中，北京必已詳盡周全考慮日韓的角色、必已詳盡周全考慮如何打擊他們、必已詳盡周全考慮在戰事發展到一定程度時把戰火擴大到日韓本土，摧毀其軍事基地和設施，以打擊「前線」美軍，戰事再擴大下去，中國軍隊奪取琉球群島就成了必要。毛主席曾經向美國發出警告，戰爭打起來就是沒有邊界的。南韓也要小心，與美國聯合與中國為敵，一旦打到筋疲力盡，北韓就抓到了完成「統一大業」、不惜一戰的最佳時機。

在白宮和五角大樓的戰略部署中，為了打壓、打垮中國，不但台灣是隨時可棄可毀的棋子，日本和南韓亦如此！山姆大叔很清楚，在它的反華包圍鏈條中，台灣一旦被大陸拿下，日本和南韓也就作用大失，與其成了殘牆斷壁，鏈條斷裂，不如一起拋出，盡地一博也。