坦言集：南高加索

亞美尼亞最近在國際媒體熱播，原因是與阿塞拜疆衝突，迅即戰敗放棄，把在阿塞拜疆境內的亞美尼亞族聚居並自行獨立的納戈爾諾——卡拉巴赫捨棄，讓阿塞拜疆將其共和國的體制和武裝廢掉。一直以來，經歷兩次戰爭的領土之爭，便在9月的衝突解決。亞美尼亞戰敗，阿塞拜疆入駐該地區，聚居的亞美尼亞人大規模地逃往亞美尼亞，十室九空。因亞族聚居而要求獨立，他們撤走，便獨立不再。

兩國領土爭執，在上一戰後，俄羅斯介入促成停戰，俄軍維和，俄羅斯在亞美尼亞也有軍事基地，近年亞美尼亞與美國靠近，美國制訂在亞美尼亞推動當地民主發展的5年計劃。正是與對付格魯吉亞一樣，積極推動南高加索脫離俄羅斯控制，讓美國勢力進入。

亞美尼亞本是俄羅斯為首的歐亞經濟聯盟成員，盟內實行關稅聯盟、自由貿易、經濟政治一向依賴俄羅斯。但俄羅斯無意介入解決兩國的領土糾紛，只是制止衝突，阿塞拜疆強大，亞美尼亞這只有不足300萬人的小國是無力抗衡的，沒有俄羅斯的保護，沒法保住阿塞拜疆境內的納卡地區。這次正是阿塞拜疆趁俄羅斯困於烏戰，悍然襲擊納卡地區，不顧傷及俄羅斯的維和部隊。阿塞拜疆道歉，但亞美尼亞要求俄羅斯干預。俄的反應冷淡。早在7月俄外長已勸告亞美尼亞放棄納卡地區，讓其回歸阿塞拜疆。俄羅斯的拒絕介入，反映其已定的政治立場。

阿塞拜疆背後有土耳其因素，因兩者都同屬突厥族。土耳其推泛突厥的聯盟，俄羅斯與土耳其關係微妙，但最關鍵的是美國在亞美尼亞推的是民主和民族自立，支持納卡地區的亞美尼亞族獨立，情況一如美國與北約支持科索沃的阿爾巴尼亞族的民族獨立，脫離塞爾維亞。科索沃的支持者阿爾巴尼亞與塞爾維亞的分別不僅在種族，也在宗教，亞美尼亞和納卡地區與阿塞拜疆同樣是種族與宗教的差別。

俄羅斯當然不願美國和北約借納卡地區製造出另一個科索沃，引發出南高加索動亂。一如巴爾幹半島的戰火，火燒俄羅斯的南疆。讓阿塞拜疆出手，收復納卡地區，該處的亞美尼亞族大部分外移，便可從根本解決納卡地區的問題和南高加索的戰爭威脅，未嘗不是先發制人。

美國西方的民主，民族獨立，屬糖衣毒藥，其心可誅！