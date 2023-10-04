政情：推動本土特色遊 梁熙想復興避風塘小炒

梁 熙

經歷漫長嘅歲月，位於銅鑼灣避風塘嘅「三角水上天后廟船」正式遷移上岸，三角天后廟尋日舉行開幕儀式，議員梁熙都在場，仲話想將避風塘小炒重新復興，嚟推動本土特色旅遊喎。

天后娘娘移船入廟，梁熙喺社交平台話，相信不論百年嘅天后娘娘像定係70年嘅廟船，都具有豐富嘅歷史文化價值同底蘊，絕對值得好好保存並承傳下一代。

歷時逾30年 三角天后廟終落成 對於廟船嘅去向，據佢了解，已有善長帶頭捐款保育廟船，日後市民或旅客喺參拜完天后廟後，可以利用旁邊碼頭的接駁船進一步參觀廟船，體驗同了解香港天后誕之特色文化。新落成嘅三角天后廟係仿照原來廟船嘅設計布局，由爭取撥地、策劃至完成，歷時超過30年，建築費用逾1,000萬元。

廟船本來喺避風塘，跟住佢又講到避風塘鑊氣小炒聞名於世，可惜因為衞生同消防等種種原因，導致有關牌照瀕臨失傳，佢希望喺平衡相關嘅規範後，可以將避風塘小炒重新復興，對推動本地特色旅遊嚟講，係一項好重要嘅工作，而佢亦會喺立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會上推動相關議題。