政情：立會首間組裝議辦到家

梁君彥盼議員早日「同一屋簷下」 立法會大樓正進行擴建，行政管理委員會尋日就見證首間以組裝合成法安裝嘅議員辦公室誕生，身兼行管會主席嘅立法會主席梁君彥期望擴建工程可以喺安全穩妥嘅前提下加快完成，令所有議員可以早日「同一屋簷下」。

話時話，擴建工程已展開一年，梁君彥早前視察過施工情況，話受到今年雨量多嘅影響，承建商要追回擴建工程嘅進度添！佢當時亦預告10月起就會安裝議員辦公室組件。議辦係採用組裝合成法，佢尋日喺社交平台貼文話首批組件啱啱喺10月1日經水路運抵香港，而好多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須得到運輸署特別批准，先可以喺特定時段喺指定馬路上運送至工地，加上裝嵌組件涉及噪音工作，因此承辦商主要會喺晚間進行裝嵌工程。

新建樓層逾200組件 綜合大樓新建嘅議員樓層喺11至14樓，每層都有15間議員辦公室同相關設施，例如會客室、洗手間同茶水間。每間議員辦公室面積約60平方米，由3個組件裝嵌而成：議員「波士房」係一個組件，議員職員嘅開放式辦公室則由兩個組件合成，所以單係新建嘅議員樓層就有超過200個組件。

組裝合成法好似「砌積木」，但梁君彥話當中大有學問。佢話喺裝嵌過程中，組件逐一由地面向高空吊運，再向下精準地安放喺指定位置，全程必須精密計算、細心調校、一絲不苟，要百分百「啱key」，先可以令每個辦公室內嘅組件之間、各個辦公室之間、組件到核心部件之間，包括建築結構、「風火水電」系統嘅接駁等，都能夠無縫接合，以確保整個樓層安全穩固，而相關設施都能夠有效運作。

目標年底前完成裝嵌 幾時完成裝嵌？佢話預計每日可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標係今年年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層嘅所有辦公室同設施。

立法會擴建工程唔單止喺大樓嘅高座新建11至14樓嘅議辦樓層，仲有地下至10樓一個三角區域嘅擴建部分，最遲2025年6月完成，而第二期工程就包括新增會議室同搬遷教育設施，將喺2025年年中展開，為期9個月。