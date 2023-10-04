醫健：健康在您手：尊重晚期病患者的生活自主

晚期病患者和醫護人員不時會為吃不吃藥、戒不戒口、入不入醫院、急不急救等有不同意見。在我們服務中接觸到一位患晚期腎衰竭的婆婆，由於她拒絕接受俗稱洗腎的透析治療，因此須戒口，限制吸收鈉、鉀、磷等，甚至限水。

初時婆婆不肯戒口，引起肺積水及血鉀高，常常入院。有一次，婆婆血色素低需入院輸血，但婆婆最怕入醫院，作為醫護人員，我們清楚解釋不接受治療的後果，而婆婆最後願意輸血。

清楚解釋說明 尊重自主 長期戒口令婆婆悶悶不樂，因此我們亦容許家人偶然給予寬限，為婆婆提升生活趣味和質素，例如在輸血後讓婆婆飲奶茶慶祝，婆婆胃口雖然一般，但喝每一口都很珍惜和回味，她如此享受的樣子，連家人都久久沒有見過。

醫學倫理上有三大原則：「尊重自主」、「最佳利益」和「不傷害原則」。

有時照顧者及醫護人員會偏重「最佳利益」和「不傷害原則」，希望病人身體能維持最佳狀態，例如在飲食上的限制會較多、較緊。不過，這並不是唯一要考慮的原則，醫護人員有責任清楚解釋及說明，協助病人及家人自主做出決定。

「尊重自主」對晚期病患者亦相當重要。有時家人或醫護人員，都會將自己認為是「最好」的強加於病人身上，忘記了「以人為本」的重要。原來平衡三者，對婆婆作出偶然寬限，能令晚期病患者有一定生活質素地走過人生最後一段路。

聖雅各福群會 賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務註冊護士葉育婷

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