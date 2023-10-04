公院門診合資格者 明起分階段打流感針

【本報訊】為配合政府疫苗注射計劃，醫院管理局將於明日起分階段在公立醫院及門診診所，為合資格人士接種季節性流感疫苗，首階段會為合資格病人接種。本月24日起，第二階段則為65歲或以上長者接種，而本月30日第3階段則為從事養豬和屠宰豬隻行業人士接種。

中招易併發肺炎腦炎 九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘表示，近年因應新冠疫情，市民十分注重衞生，流感個案相對減少，因而令免疫力亦低下。他觀察所見，疫情放寬後，市民不用經常戴口罩，近期普通科門診的流感個案有上升，由10人中有一至兩宗流感個案，增至3至4宗，病人亦容易有嚴重情況，例如出現肺炎或腦炎。他又提到，今年度所採用的季節性流感四價疫苗，包含類甲型/維多利亞型（H1N1）流感病毒，屬於較新型病毒，市民未必有接觸過，確診後易有併發症出現。根據近日嚴重流感個案分析，只有兩成病人有接種流感疫苗，建議市民盡早接種疫苗。

健康人士亦有機會感染嚴重流感，即使病徵輕微，流感病毒可透過咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，感染身邊人，尤其是兒童或長者等免疫力較弱的人士，故除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。接種疫苗後身體約需兩周產生抗體來預防流感病毒；每年接種一次，為冬季及夏季流感季節提供保護。

何又指，除注射處或出現輕微腫痛外，流感疫苗一般並無其他副作用。少數人會在注射後發燒、筋骨肌肉疼痛、身體疲倦等，這些徵狀通常會在一至兩天內減退。若市民患感冒病徵、發燒或嚴重不適，應待康復後才接受疫苗注射。