柴油電動機車完成修復 滿載貨運歷史 服役50載 「喬沛德號」永居鐵路博物館

【本報訊】鐵路是港人的集體回憶，服務香港近50年的60號柴油電動機車「喬沛德號（Peter Quick）」前年退役，經修復後昨日正式移交至大埔香港鐵路博物館作永久收藏，並於今日起正式開放予公眾免費參觀；同場亦舉辦「築載人物情—舊大埔墟火車站110周年」展覽。香港文化博物館總館長林國輝表示，鐵路與人的生活息息相關，期望藉是次展覽讓大眾認識鐵路的貨運歷史。

全長逾15米 可牽引36車卡 60號柴油電動號機車自1974年開始投入服務，是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一，1983年九廣鐵路全面電氣化後，60號機車退出載客行列，用作牽引貨卡和工程車，至2021年正式退役。60號機車全長逾15米、重約90噸，牽引力達1,200噸，最多可牽引36個貨車卡。

參與修復工作的文物修復辦事處館長（立體文物）謝志遠憶述，團隊於前年首次「邂逅」60號機車，因其退役不久，加上港鐵有定期保養，故機車的裏外狀況不差，但仍有銹蝕、油漆剝落、部件損耗等問題；修復的一大挑戰，在於為機車配對準確的油漆顏色。整個修復歷時兩個月，於去年9月完成，並於今年9月由羅湖運送至鐵路博物館。

入職港鐵40年的60號機車前車長高德添則憶述，早期機車未有安裝冷暖氣，機車內的溫度可高達攝氏45度，惟當時只能吹「風扇仔」消暑。提及最後一日駕駛60號機車時，坦言「有啲傷感」。同樣入職港鐵40年的另一前車長張信泉表示，除了拖客車及火車之餘，機車還需拖牲口車，因列車運行聲音嘈吵，且豬鴨等牲口氣味難聞，形容車站乘客以至沿線居民，曾對60號機車「神憎鬼厭」。