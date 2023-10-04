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柴油電動機車完成修復 滿載貨運歷史 服役50載 「喬沛德號」永居鐵路博物館

60號柴油電動號機車是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一。 （高嘉業攝） 60號柴油電動號機車是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一。 （高嘉業攝）
60號柴油電動號機車是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一。 （高嘉業攝）
【本報訊】鐵路是港人的集體回憶，服務香港近50年的60號柴油電動機車「喬沛德號（Peter Quick）」前年退役，經修復後昨日正式移交至大埔香港鐵路博物館作永久收藏，並於今日起正式開放予公眾免費參觀；同場亦舉辦「築載人物情—舊大埔墟火車站110周年」展覽。香港文化博物館總館長林國輝表示，鐵路與人的生活息息相關，期望藉是次展覽讓大眾認識鐵路的貨運歷史。
全長逾15米 可牽引36車卡
60號柴油電動號機車自1974年開始投入服務，是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一，1983年九廣鐵路全面電氣化後，60號機車退出載客行列，用作牽引貨卡和工程車，至2021年正式退役。60號機車全長逾15米、重約90噸，牽引力達1,200噸，最多可牽引36個貨車卡。
參與修復工作的文物修復辦事處館長（立體文物）謝志遠憶述，團隊於前年首次「邂逅」60號機車，因其退役不久，加上港鐵有定期保養，故機車的裏外狀況不差，但仍有銹蝕、油漆剝落、部件損耗等問題；修復的一大挑戰，在於為機車配對準確的油漆顏色。整個修復歷時兩個月，於去年9月完成，並於今年9月由羅湖運送至鐵路博物館。
入職港鐵40年的60號機車前車長高德添則憶述，早期機車未有安裝冷暖氣，機車內的溫度可高達攝氏45度，惟當時只能吹「風扇仔」消暑。提及最後一日駕駛60號機車時，坦言「有啲傷感」。同樣入職港鐵40年的另一前車長張信泉表示，除了拖客車及火車之餘，機車還需拖牲口車，因列車運行聲音嘈吵，且豬鴨等牲口氣味難聞，形容車站乘客以至沿線居民，曾對60號機車「神憎鬼厭」。
60號柴油電動機車正式移交至大埔香港鐵路博物館作永久收藏及展出。60號柴油電動機車正式移交至大埔香港鐵路博物館作永久收藏及展出。
60號柴油電動機車正式移交至大埔香港鐵路博物館作永久收藏及展出。
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