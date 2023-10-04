周年測試 中小學生視力降

【本報訊】衞生署表示，學生健康服務中心為中小學生進行周年健康檢查時進行視力測試，留意到學生於新冠疫情期間視力有下降。該署提醒，學生應採取措施保護視力，包括使用合適的照明並減低屏幕的光度；觀看屏幕時，應與屏幕保持合適距離並維持良好姿勢；遵守「20-20-20」護眼守則，即每20分鐘遠望最少20呎外景物來休息20秒。

疫情期間多用電子屏幕

學生健康服務最近檢視學生到訪學生健康服務中心的健康數據，顯示需要佩戴眼鏡的小一學生由2015/16學年至2019/20學年維持平穩在11%，但於2020/21學年上升至15%，一直維持至2022/23學年。中小學生轉介至視光師進一步評估的比率，亦由2018/19學年的9.4%，升至2020/21學年的16.7%，於上學年輕微回落至13.2%。