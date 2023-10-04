偷同袍儲物櫃$700 前關員10‧18判刑

【本報訊】前海關關員涉嫌於去年11至12月，兩度在香港國際機場海關更衣室儲物櫃偷錢，共盜去700元，但當他第3度作案時「失手」就擒。他早前承認兩項盜竊及一項企圖盜竊罪，原本排期昨日在西九龍裁判法院判刑。惟裁判官決定先索取被告的背景報告，進一步押後至10月18日判刑，期間被告須還押。

38歲被告胡亮豪，控罪書上報稱是前海關關員。控罪發生地點是赤鱲角駿運路9號超級一號貨站4樓海關更衣室，號碼為D155的儲物櫃，事主均為一名姓蔡男子。被告被控於2022年11月29日，在儲物櫃偷竊屬於蔡的港幣500元；在2022年12月7日，偷竊屬於蔡的港幣200元；以及於2022年12月23日，企圖偷竊屬於蔡的財物。

第3度作案被攝職員編號 案情指，被告與事主於案發時均為海關關員。2022年11月，事主將內有500元現金的銀包，放入儲物櫃並上鎖。及後事主發現銀包內的現金不知所終，遂將手機放在儲物櫃內的紙盒錄影，望找出盜竊者。同年12月7日，事主再度發現被盜去儲物櫃內的200元現金，錄影片段顯示有人曾打開儲物櫃，但未能拍到容貌。直至同月23日，事主再翻查手機片段，發現被告曾身穿海關軍裝、外套上印有職員編號並戴上手套，於當日曾兩度打開儲物櫃。事主最終報案，被告警誡下承認出於貪心，破解事主密碼鎖後盜款。案件編號：WKCC 2847/2023