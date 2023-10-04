訛稱自住獲批780萬樓按 高級消防隊長兩罪成

許智豐

【本報訊】高級消防隊長被指訛稱購買「譽‧港灣」物業自住，以欺詐銀行及香港按證保險有限公司向他批出約780萬元的八成按揭貸款，因而被控兩項欺詐罪。他否認控罪，經審訊後昨於荃灣法院（暫代區院）被裁定兩罪罪成。法官准被告保釋至10月10日聽取求情及判刑，但明言相信監禁是唯一合適判刑。

現年38歲被告許智豐，報稱任職高級消防隊長。他被控於2020年4月16日至7月8日藉作欺騙，即在按揭貸款申請中，向中國工商銀行（亞洲）有限公司虛假地表示，他在購買太子道東「譽‧港灣」7座一個單位後會佔用該物業，意圖詐騙而使工銀亞洲批准上述按揭貸款申請，批出一筆港幣7,791,742.73元貸款。另一項欺詐罪則指被告於上述同日藉作欺騙，即在按揭保險計劃，向香港按證保險有限公司虛假地表示，他會入住上述單位。

成交日即簽署放租紙 法庭裁決時指，被告明知申請按揭貸款和按揭保險的條件是要自住該物業，卻在成交前兩天已詢問地產經紀，該物業的放租情況和在成交當天簽署放租紙，唯一合理的推論是，他在成交之前已經有把該物業出租的意圖。法官又指，被告清楚知道假若涉案機構知道該物業並非由他自用，後果便是不會批給他八成按揭，他要支付樓價一半，認為他蓄意隱瞞相關機構。

法官明言，被告是高級消防隊長，負責指揮員佐級的消防員，「不是小孩子」，他聲稱在成交後才知道該物業有租值，是匪夷所思的說法，最終裁定兩罪罪成。案件編號：DCCC 677/2022