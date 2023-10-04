冒國安案 兩警一男明年10月受審

【本報訊】兩名警務人員及一名退休人士涉嫌串謀詐騙，訛稱是香港警務處國家安全處人員及收到內地部門消息，向一名男子指稱他涉嫌詐騙及將被調查。事後3人分別被控串謀欺詐及假冒公職人員罪，案件昨在區院再提訊。

3名被告為李雪輝（58歲、退休人士），及均報稱為公務員的鄧栩洋（30歲）和莊港偉（46歲）。3人被控於2022年3月27日至2022年4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3名被告向該張田同虛假地表示，他們是國安處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對該張田同展開調查。