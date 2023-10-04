遭擎槍照飆逃 車主涉狂亂駕駛被捕

【本報訊】長沙灣於前日發生私家車遇查狂飆，執法人員擎槍制止不果事件。執法部門經進一步調查後，於同日晚上在元朗區，以涉嫌「狂亂駕駛」，拘捕一名姓葉（31歲）男子，該名被捕男子隨即被帶走扣留調查。初步調查顯示，被捕男子相信是涉案私家車車主。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

片段顯示途人爭相走避 事件發生後有涉案私家車剷上行人路的片段曝光，片段甫開首可見數名途人走避，當中一名手持滑板車的女子，在走進一幢工廈之側門處閃避車輛，另外有一名黑衣女子走出行車路中，未幾涉案私家車從行人路逆線駛至，片段至此結束。

事發於前日中午12時許，西九龍總區交通部執法人員，於長沙灣截查一輛涉嫌交通違例及行車證過期的私家車，惟司機拒絕停車踩油奔馳，車輛飆至青山道一處路口，因塞車一度停在路中，人員擎槍指向車上司機，另一人則揮動伸縮棍嘗試扑窗擒人，但俱未能成功。涉事司機突然開車突圍，在剷上行人路後逆線逃遁。事件共造成兩名分別姓張（60歲）及姓詹（65歲）的哥頸痛，另有一名姓陳（41歲）女途人被撞倒，她報稱腳傷及頭暈，當中張男經治理後無礙，另外兩名傷者則需由救護車送院治理。