小犬闖港800公里範圍 今晚掛1號波

小犬路線圖

【本報訊】強颱風「小犬」逐步逼近本港。預測小犬今日下午將會進入本港800公里範圍，天文台提早宣布今晚將發出一號戒備信號。受小犬的外圍下沉氣流影響，天文台預測，本港今日日間市區氣溫料高達攝氏34度，局部地區有驟雨及雷暴。

截至昨午4時，強颱風小犬正集結在高雄之東南偏東約490公里，中心附近最高持續風速約每小時175公里，預料以時速約12公里向西北移動，移向台灣南部一帶並繼續增強。

天文台指，受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。按照現時預測路徑，小犬今日下午將進入本港800公里範圍，隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。同時，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱。

但天文台指，小犬對本港天氣的影響，仍視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶。在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢頗大，亦有狂風驟雨，早晚天氣顯著較涼。

下沉氣流影響 市區最高34℃ 天文台預測，本港今日大致多雲，最低氣溫約攝氏28度。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日天氣仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。