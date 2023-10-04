少女元朗擄至上水 截車拘黑幫6男女

代新相識婦交錢 被指偽鈔後出事 本港治安每況愈下，不法分子囂張跋扈，擄人禁錮更加肆無忌憚。一名千禧後少女，前晚在元朗擬與一名剛相識的中年婦用膳，詎料在街頭突遭人施襲並強推上私家車擄走，期間更被呼喝：「啲錢去咗邊！」執法部門接報兜截目標車輛，追截近16公里後在上水截停車輛，拘捕該中年婦等6名俱有黑幫背景的男女並救出事主。據悉，事主早前疑代新相識朋友交錢予他人，其後被指「啲錢假嘅」遭推上車擄走。執法部門經初步調查後，不排除事件涉及錢債糾紛，案件來龍去脈仍有待釐清。

消息指出，被擄上車的女事主姓馮（23歲），她約一周前經朋友介紹，認識暱稱「雲姐」的姓李（46歲）婦人。上周五，兩人在元朗教育路一食肆用膳，期間雲姐要求馮女陪同「攞錢畀朋友」。其後，雲姐把一筆款項交予馮女，在帶她登上一輛私家車後，着她把款項轉交男司機。在不足一分鐘後，雙方便各自落車離去。翌日，馮女突然接獲未有來電顯示的電話，對方一名男子只講了一句「啲錢假嘅」。惟馮女當時未有在意，只是認為遭人無聊整蠱。

按壓車內呼喝「啲錢去咗邊度」 至前晚深夜11時許，馮女與雲姐擬一起用膳，惟途經福康街附近，突有一輛私家車駛至，一名惡煞趨前出手向馮女施襲後，再偕數名同黨強行把她推上車，旋即驅車往上水方向絕塵而去。不少途人目睹過程，由於懷疑有罪案發生，遂慌忙協助報案求助。據悉，馮女被推上車後，被按壓蹲在前座與乘客位之間，有人向她呼喝：「啲錢去咗邊度！」

執法人員根據車牌及市民提供的資料，隨即針對歹徒逃走路線展開追截，最後在距離事發地點近16公里的上水雞嶺迴旋處，截獲涉案七人車並救出馮女，同時以涉嫌「非法禁錮」拘捕車上5男一女（28至46歲），當中包括李婦及涉嫌施襲的一名姓楊（43歲）男子，同時在車上檢獲棍棒及長尺等懷疑武器。

消息指，被捕人士俱為同一黑幫成員，當中李婦報稱無業，其餘5名男子則分別報稱運輸工人、搬運工人、電工及無業人士，他們俱已被扣留調查。遇襲的馮女頭部受傷，清醒由救護車送往北區醫院接受治理。據了解，執法部門經初步調查後，起初認為馮女疑拖欠李婦約3.7萬元款項而被擄上車，不排除事件涉及錢債糾紛，惟事件來龍去脈可能仍有待進一步釐清。

去年赤柱監獄外爆同類事件 黑幫目無法紀，當街擄人討債視作家常便飯。最近一宗轟動全港的同類事件，發生於去年12月17日，案中被擄的姓甘（32歲）女事主，當日早上乘車前往赤柱監獄探望在囚丈夫，惟甫落車即遭4名男女包圍拳打腳踢，並強行推上客貨車。多名市民及當值懲教署人員見狀嘗試制止，惟歹徒勢兇夾狼，對阻撓者揮拳相向，瞬間即飆車逃去。執法部門接獲懲教人員舉報及提供線索，即時調派人手追捕，其後在距離赤柱監獄逾10公里外截車擒人，救出受輕傷的甘女。據悉，部分疑犯有黑幫背景，事主疑因商業糾紛欠債約50萬元，故此遭人擄走凌辱及追數。