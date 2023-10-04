APEC領袖會議6周後舉行 港府叫主辦方發邀請函

【本報訊】亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議將於下月在美國三藩市舉行，政府昨日未有正式回應有否收到邀請，僅表示希望主辦方履行責任發出邀請函，又指香港一向依規章出席。

政府表示會議本身有指引和慣例做法，即主辦單位要按APEC指引向經濟體會員發出邀請，希望主辦方履行責任，邀請所有會員經濟體，發出邀請函，又指香港一向依規章出席。

本屆會議將於下月11日展開，現時距離開始前只餘下6周，但根據APEC指引，主辦國家要在開會前至少8周向出席的領袖發出邀請。

有外國媒體之前報道指，華府已決定不會讓行政長官出席APEC領袖會議，又指港府仍可派出其他官員率領代表團出席。

另外，針對樓市是否應減少樓市辣招方面，政府表示已聽到不同意見，會在研究後作出決定。