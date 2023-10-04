公僕醫療開支 人均年燒萬元公帑

【本報訊】政府為公務員承擔沉重的醫療開支，根據立法會秘書處資料研究部的資料顯示，政府指在過去3年，即2020至2021年度至2022至2023年度，醫院管理局向公務員及合資格人士提供醫療服務，成本平均每年約為55.8億元。按約56萬名公務員及合資格人士粗略計算，每人每年的開支約為一萬元，而衞生署同期為他們提供醫療福利的成本平均每年為20億元。

公務員及合資格人士包括公務員、退休公務員及其受供養家屬（配偶及21歲以下子女）。醫管局為上述人士提供的服務成本，2020至2021年度、2021至2022年度和2022至2023年度分別為53億元、55.4億元和58.9億元（修訂預算）。若加上衞生署服務，在2022至2023年度提供醫療福利的成本估計達80.9億元。

在門診方面，2021至2022年度每次向上述人士提供的普通科門診和專科問診服務，平均成本分別為592元和1,607元；住院服務方面，病人每日的平均成本為8,685元。

議員倡探討成本問題 鑑於相關開支引起關注，部分人士促請政府檢視現行福利制度是否符合成本效益，並尋求可行的改進和完善方法。亦有議員建議為減輕公營醫療系統的負荷，政府應該探討為公務員及合資格人士投購醫療保險的做法是否可行，並考慮透過鼓勵措施，例如提供保費資助和稅款減免，推動他們購買個人醫療保險，故此進行今次研究。

該份研究資料亦指政府統計處提供公務員有否個人購買的醫療保險的概況。統計處在2021年現職公務員表示有自行購買醫療保險的佔56%，較私營機構的現職僱員52%高，而僅16%的退休公務員擁有個人醫療保險。