警察遊樂會擲燃彈案 3男否認縱火

【本報訊】3名青年於2020年12月在深水埗警察遊樂會涉嫌投擲汽油彈，最終一輛停泊在內的警察貨車遭焚毀。涉事3人被捕，各被控以一項縱火罪，他們不認罪，案件昨於區院開審。控方開案詞指，徐姓被告供稱，馬姓被告透露想其他人知道仍有人反政府並製造汽油彈，其後3人遂到涉案地點，拋擲共9枚汽油彈。

3名被告依次是徐君浩（25歲）、馬富善（24歲）及羅康淳（18歲），被控於2020年12月1日在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場，無合法辯解而用火損壞屬於警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

控方開案詞指，有閉路電視拍到3名被告於2020年11月30日晚上10時，分別到達通菜街119號的唐樓，並在該處出入。直至翌日凌晨近1時，3人離開唐樓步行至案發地點外，其中徐及馬分別向停車場拋擲4枚及5枚汽油彈，其中4枚擊中該車，3人其後離開並登上的士前往馬鞍山。

涉毀貨車 維修費逾200萬 居於附近的休班執法人員，從家中望出去，見到3人的行為並報案。執法部門經調查並翻查閉路電視紀錄後，在前述的唐樓發現煙頭、玻璃樽及電油等物，其後驗出煙頭上有3名被告的DNA。3人於同月18日分別被捕，其中徐供稱是馬指使他擲汽油彈。徐其後稱，因馬想其他人知道仍有人反政府，故在該唐樓內製造汽油彈。馬與徐及羅之後同到涉案地點，由羅點火，並由徐與馬拋擲汽油彈。據控方指涉案被燒毀貨車維修費需逾200萬元，因損毀嚴重未能維修，最終需報廢。案件編號：DCCC 738/2021