JPEX案揭虛幣冇王管 當局避談

【本報訊】JPEX無牌經營案總涉及金額十多億元，苦主數千名，有議員昨於立法會保安事務委員會上詢問指，海關規管法定貨幣兌換而無法規管虛擬貨幣交易，場外、點對點虛擬貨幣交易亦不是證監會監管範疇，質疑目前相關問題是否「真空狀態」，以及政府如何和國際合作、處理問題。保安局副局長卓孝業回應指政府和相關機構正審視事態發展，以完善規管機制。

議員廖長江表示，JPEX獲取的美國澳洲加拿大牌照並非加密貨幣交易牌照，詢問海關如何和國際合作，加強打擊虛擬貨幣新興罪行，以及當局現行有否就可疑虛擬貨幣公司制訂有效通報機制。議員吳傑莊也指近期有部分案件手法為在場外找換店中，表面上作培訓，實際上為銷售，而找換店今時今日不屬於海關、任何政府部門監管，質疑會否出現「冇王管」的問題，又指海關是否可在現有金錢服務經營者牌照上升級，管制這類型組織，將騙案減至最少。

卓孝業回應指，海關主要負責監管持牌服務經營者，而虛擬資產並非法定貨幣，因此不受海關監管，目前也難以就JPEX案件評論，但強調針對洗黑錢活動，海關在國際組織上有合作，至於虛擬貨幣管制路向，政府和相關機構正審視事態發展，完善規管機制，立法會財經事務委員會也會在下周一有相關討論。

僅指着手研究 盡力處理 議員簡慧敏也表示海關只能規管法定貨幣兌換，而無法規管虛擬貨幣，希望當局可透過國際合作，互相借鑑應如何處理，她也指場外、點對點虛擬貨幣交易不是證監會和海關能規管。卓表示相關監管機構和局方正在研究，日後無論責任落在誰之上，都會盡力處理。