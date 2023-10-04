港隊亞運勇奪44獎牌 游泳劍擊創佳績

【本報訊】杭州亞運比賽正熱烈展開，截至前晚，港隊在杭州亞運已獲得共44面獎牌，包括6金、15銀、23銅，有望刷新上屆創出的46面獎牌紀錄，港隊亦在多個項目奪得歷來首面亞運金牌，包括游泳、劍擊和高爾夫球等項目，政府昨日表示為他們感到驕傲，也祝賀他們獲得佳績。

除以上比賽外，香港男子足球隊亦擊敗亞洲勁旅伊朗，首次打入亞運四強，政府形容港隊表現令人鼓舞，亦為他們的表現感到驕傲，相信隊員在餘下賽事會繼續全力以赴，又預告亞運會結束後政府會舉辦活動，祝賀港隊取得佳績。

成立全運會統籌辦 而高爾夫球港隊在杭州亞運取得佳績，有隊員指應保留粉嶺高球場，被問到政府會否重新考慮高球場發展，政府表示政府立場清晰，不論最終決定如何，會確保部分收回場地租給組織和協助組織舉辦相關高爾夫球活動。

另外，文化體育及旅遊局宣布成立「全國運動會統籌辦公室」，全面推展2025年由粵港澳三地合辦的第15屆全運會、第12屆殘運會暨第9屆特奧會的籌劃及執行工作，而全運會統籌辦由3名首長級人員領導。另當局於5月成立全運會香港特區賽區籌備委員會，將於第4季成立由文體旅局常任秘書長領導的督導委員會，及下設多個協調委員會，推展不同範疇的工作。