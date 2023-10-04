收高球場爭議不絕 虛假申述反對建屋

規劃署疑轉軚刪擬議條目 政府早前收回粉嶺高球場裏32公頃舊場用地，城規會昨日就公眾對土地用途申述再舉行公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮在會上直言現時舊球場是「大材小用」，更認為港府對本地高球發展力度薄弱。對於規劃署最新上交文件，在土地用途上的用詞疑似有「轉軚」之嫌，當局就強調發展意向是提供公營房屋，立場仍然不變。

議員：情況非罕見 打擊有效 城規會表示，共收到1,903份有效申述，當中反對意見有1,872份 ，佔整體的98%，支持的申述只有23份，部分支持、部分反對的申述就有8份。惟經查證發現，昨日公聽會出現至少4份涉及虛假申述文件，均屬反對建屋；規劃署就指，城規會秘書處向相關人士發出出席聆聽會邀請後，會對接獲答覆卻未曾就該草圖提交進一步申述的人士作進一步核實，經查證屬實後，城規會將列作「不曾作出」進一步申述處理。有議員就認為虛假陳述屬常見，認為目前制度有助發現；並續稱，由於僅有數份虛假陳述，佔比太小，認為若有數百個虛假陳述就可以「虛張聲勢」，認為目前屬無意義的動作，難以對事情產生任何效果。

另一方面，根據規劃署呈交的最新文件中顯示，當局疑似有「轉軚」情況，稱因環評報告正受司法覆核，加上土拓署需要進一步檢視報告，故修改涉及建屋事宜的相關字眼，由「建屋計劃」改為「建議的（proposed）建屋計劃」，同時大幅刪去有關建屋內容的條目。就此規劃署代表在會上表示，政府的發展意向是提供公營房屋，但考慮到有關司法覆核申請，可能會影響用地的適當長遠用途和所劃設的土地用途地帶，又提到司法覆核案判詞中指出，不應假定環保署署長有條件通過環評的決定是「神聖不可違背」；因而在現階段把用地改劃為屬臨時土地用途地帶的「未決定用途」地帶，是恰當和提供彈性做法。

哥球會稱無意重獲營運權 香港哥爾夫球會會長郭永亮在會上指出，感謝法院臨時暫緩執行環評程序的裁決，直至有司法覆核結果為止；又指會方並無意思重獲球場的營運權，有關土地已經交回政府，是鐵一般的事實，但希望政府保留球場，否則會毀了一個讓香港揚威海外的國際級球場。而政府官員昨日亦強調政府對於粉嶺高球場的立場十分清晰，不論城規會的最終決定如何，政府已承諾會出租收回的球場部分舉辦高球賽，並會配合主辦機構相關事宜。