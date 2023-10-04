政黨約見房屋署長 促加強援助獨居老人

【本報訊】獨居長者長期欠缺社區支援，有政黨昨日約見房屋署署長羅淑佩，要求全面加強政府部門及社區合作，為居住在公屋的隱蔽長者，提供起居及社區關懷支援。

倡名冊登記高風險戶 議員鄧家彪、梁子穎指，會面中提出多項建議，包括在公共屋邨內優先對高風險長者戶或高風險住戶，進行名冊登記；名冊內的當事人若有簡單的授權或同意，便可讓各有關部門直接主動接觸，加強聯繫。

至於針對高風險住戶，政府部門應成立數個層級的支援系統，例如為住戶家中安裝緊急的應援系統、透過樂齡科技，讓鄰里之間知道住戶是否出現危險、關愛隊在恒常的家訪中上門探訪、社會福利署肩負起個案輔導工作等，期望可全方位在公屋推行。

指定屋邨作試點可取 政黨建議，當局可選定指定公屋屋邨，作為關愛長者社區試點計劃，又指署方表示歡迎。鄧家彪表示，隱蔽長者問題受社會關注，當局應設法，避免獨居長者失救致死的問題出現。他指，這不單止是房屋署的責任，認為政府各部門應該加強互相合作，而他稍後亦會約見勞工及福利局、醫務衞生局等，探討加強對獨居長者的支援。