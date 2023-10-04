培訓物管助護老 議員憂定位模糊

【本報訊】政府近年強調要加強支援照顧者，就此當局推出「與照顧者同行」計劃為前線物業管理人員提供簡單培訓，教導他們辨識及協助有需要的長者和護老者。有議員質疑計劃定位模糊，直言下次託兒服務不夠時，可否「叫佢（物管）做埋託兒」，又問到如何針對「三無大廈」。

反問可否「叫佢做埋託兒」 港府早在2018年推出的「護老同行」計劃，主要為前線物業管理人員提供簡單培訓，讓他們學懂辨識和協助有需要的長者及護老者，掌握區內福利服務的資訊，以便在有需要時利用社區資源支援長者居家安老。近月易名為「與照顧者同行」，並計劃實行3年，至今年年中總共培訓1.4萬多名物管人員，覆蓋全港超過5,000幢樓宇。

議員江玉歡指現時物管業界已難請人，員工亦有分內工作要做，擔心計劃定位模糊會加重物管人員負擔，反問下次託兒服務人手不夠時，可否「叫佢（物管）做埋託兒」。

三無大廈家庭需直接求助 另一議員郭玲麗則關注，本港部分樓宇屬於「三無大廈」沒有物管人員，當局將如何應對這個問題。

勞工及福利局副局長何啟明強調，培訓計劃的目的是希望可以讓物管人員「知多啲」，重申並不是將幫助照顧者的重責交予物管人員，認為定位清晰。至於應付「三無大廈」的問題，何表示有需要的家庭需要直接求助。

社會福利署助理署長（安老服務）甄麗明補充，培訓屬自願性質，署方沒有作系統性統計成效，但有收到物管人員表示，計劃幫到人對自己有滿足感。

她又指受訓人數有增長，當局在培訓後有檢討安排，會按檢討內容改進課程內容。