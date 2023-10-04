支援資訊要上網 老弱照顧者徬徨

專線起動6日 迄接1189求助 早前秀茂坪邨一對智障中年兄弟在寓所雙亡慘劇，引起社會高度關注。政府近日推出24小時照顧者支援專線，又透露專線起動6日共收到1,189宗求助，並計劃於下月推出一站式照顧者資訊網站。多名議員都關注部分照顧者不懂使用網站，建議政府與關愛隊合作推廣網頁，並結成安全網「唔好慘劇發生我哋先知件事」。

立法會推動照顧者為本政策小組委員會昨日討論有關資訊網站安排，社福界議員狄志遠認為大部分「以老護老」、「以殘護殘」的家庭都不懂得用網頁，指過去兩年有20宗個案為即使有網頁都未必能提供協助，相信比起網頁政府外展工作更為重要，強調當局有必要照顧高危照顧者。

倡與關愛隊合作推廣 問到政府能否將支援照顧者工作融入現有系統如關愛隊等，結成安全網，「唔好慘劇發生我哋先知件事」。

議員江玉歡同樣認為不少長者不懂使用網站，關注當局有否評估有能力上網的照顧者人數比例。另一位身兼社工的議員林素蔚則關注當局如何和關愛隊協作推廣網頁。

冀高危家庭使用熱線 勞工及福利局副局長何啟明回覆指，針對高危家庭當局並非期望用網站，而是希望採用熱線回覆，因為高危家庭照顧者「五花八門」，承認未有數字掌握懂得使用網頁的人數，但能力較弱的照顧者會得真人解答，較有能力的會利用網頁解答。他又透露熱線過去6日收到1,189宗求助，希望日間暫託服務有6宗，住宿服務則有22宗，院舍服務有25宗，又指東華三院有外展隊伍將會視乎需要作出聯繫。

有份參與設計網站的香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝形容網頁為中介者，並將照顧者與服務資訊透過網站連起來，承諾當網頁推出後會有社工為關愛隊成員進行培訓，教導他們使用網頁，令關愛隊可以教導市民。