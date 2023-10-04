城大課程資訊日 周六校園內舉行

【本報訊】香港城市大學昨日宣布，本科課程資訊日將於本周六回歸實體舉行。當日校園將舉辦近200場不同活動，為中學生和家長提供最新課程和入學資訊，首6,000名參加者可獲贈精美禮品一份。

更新聯招入學要求 資訊日開放時間為早上9時至下午5時30分，期間將舉辦多場不同活動，包括兩場為中六學生而設的聯招入學講座、兩場分別為持有國際認可學歷或副學位申請人而設的非聯招入學講座、各學院及學系舉辦的課程講座、諮詢環節、展覽、校園導賞，以及學生與校友分享等。

因應「通識教育科」下學年起由「公民與社會發展科」取代，城大將更新其聯招入學要求及準則，參加者於活動當日亦可向招生處、各學院及學系查詢最新聯招入學資訊。

城大表示，在2024/25年度將提供55個課程，共2,000多個聯招與非聯招一年級學額，其中新開辦工學士（環境科學及工程學），以及工商管理學士（金融）課程，以回應社會對環境工程、綠色金融及環境、社會與管治專業人才的需求持續增長。

至於城大早於2017年開辦的「6年制獸醫學學士課程」，今年9月已獲英國皇家獸醫學院和澳紐獸醫管理委員會的雙重認可，意味畢業生可選擇在港、英國或澳紐註冊執業，無需參加額外考試，但須滿足相關專業機構的註冊要求。