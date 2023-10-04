新增使用AI注意事項 考評局：生成作品須列撮要

【本報訊】人工智能工具（AI）愈趨普及，繼早前多間大學針對學生使用AI發出指引後，考評局早前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用AI的注意事項，建議學生若曾參考AI軟件生成的內容，須列明使用過程撮要及輸出撮要。

2024年中學文憑試（DSE）將有12個甲類高中科目設校本評核（SBA），2019至今錄得一宗SBA嚴重抄襲個案，涉事考生的相關課業得零分，該科成績亦被降一級。就使用AI事宜，考評局稱，如考生把他人完成的習作，包括以AI軟件生成的作品，無論是部分或全部，當作自己的作品向教師遞交；或從書本、互聯網等其他來源直接抄錄部分或全部資料而沒有註明出處，均屬違規行為。

教師：有信心識別畫作 至於教師評分，考評局稱，任課教師應留意學生進度，以核證習作是學生本人作品，「教師了解學生的能力與學習進度，只要適當監察，應能發現違規」。高中視覺藝術科以作品集為SBA，學生須提交研究工作簿及4件藝術創作或評賞研究。

現時AI軟件可生成電繪作品，有視藝科老師指不太擔心學生直接遞交AI畫作，有信心識別。

中文科則以閱讀活動為SBA，學生須完成不同類型語文作業、文字報告及口頭匯報等，有中文科教師認為中學教師普遍掌握學生能力，不難發現抄襲。若學生不曾閱讀，口頭匯報教師多問幾個問題便會露底，文字報告則以閱後感為主，較少涉書籍內容、寫作手法等，加上教師團隊會自行搜集相關網上範本、AI可能生成的內容，對學生能參考的資訊一般均心裏有數。