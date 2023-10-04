港大校委指控管理不當 張翔斥造謠者誹謗

香港大學校長張翔被校務委員會成員指控管理不當，港大校委會昨日擬召開特別會議，處理涉及校長張翔的多項投訴。張翔則提出押後會議4至6周，並要求帶律師赴會。張翔前日（2日）深夜發聲明回應對他的指控，指有造謠者將校內的機密通訊和內部資料外洩，並斷章取義，蓄意扭曲事實，矛頭直指港大以及他本人，認為有關指控可能涉及違法行為，並構成嚴重誹謗，決定委託律師索取專業法律意見。

張翔在聲明中稱，接獲校委會通知出席昨日的特別會議，由於準備時間只有一個工作日，所以委託律師以電郵方式要求校委會將會議押後，以讓他有足夠時間掌握所有事實背景和索取法律意見，但有關通訊在一小時後已外洩。張翔表示，他對於只有校委會成員才可以收到的機密資料被外洩，感到極度遺憾。

要求押後會議 帶律師到場 港大校務委員（本科生代表）戚由康發表聲明指支持校委會根據《香港大學條例》，成立調查委員會，查明事件真相，且必須從速處理有關指控，任由有關指控散播對校長本人有失公允，拖延程序亦將進一步損害大學利益。惟有公平、公正和公開的調查，方可令事件水落石出，又指基於公眾利益和知情權，已再次促請主席盡早宣布有關決定，並將動議要求校委會解除保密限制，必要時亦會採取進一步行動。

政府方面回應事件時則表示，在現有制度下，大學是自己管理內部事務，由大學校務委員會和校長各司其職負責，任何投訴都會按應有程序公平公正處理，相信大學本身亦有能力處理內部事務，公眾亦有期望，希望大學可公平處理。